CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GIOCATORI IN SCADENZA / In attesa di sfidarsi sul campo, con la gara d'andata valida per la quindicesima giornata di Serie A in programma a Torino il 7 dicembre prossimo, Juventus e Inter potrebbero cominciare di nuovo a duellare sul calciomercato. Nello specifico per alcuni giocatori con il contratto in scadenza a giugno. Da Martial ad Alderweireld passando per Darmian fino a Jordan Lukaku, i derby d'Italia tra Inter e Juventus di calciomercato potrebbero essere davvero tanti.

Calciomercato Juventus e Inter, in Premier le sfide più interessanti

Il calciomercato Juventus potrebbe incrociarsi con il calciomercato Inter soprattutto in Premier League. Nel massimo campionato inglese, infatti, figura il maggior numero di calciatori che potrebbe accendere - o infiammare ulteriormente - il match in salsa mercato delle due storiche rivali. Si parte dal Manchester United, in particolare da Anthony Martial e Matteo Darmian. Il francese è un vecchio pallino dei nerazzurri, che già nell'estate 2017 fecero un tentativo concreto chiedendo vanamente a Mourinho di inserirlo come contropartita nell'affare Perisic poi non concluso perché i 'Red Devils' non vollero accontentare le richieste del gruppo Suning. Negli ultimi cinque-sei mesi, però, i bianconeri sembrano aver accelerato per il 22enne francese, per il quale comunque andrebbe battuta una folta e agguerrita concorrenza. Inutile negarlo, sarebbe un grande colpo. Un buon acquisto senz'altro anche il terzino ex Torino, fuori proprio dai piani tecnici dello United. Darmian aveva un accordo con la Juve nella primavera scorsa, poi Marotta e Agnelli preferirono concentrarsi solo su Cancelo e tenersi Alex Sandro facendo così rimanere il classe '89 col cerino in mano. Per lui ora si parla anche di Roma, anche in ottica gennaio.

Calciomercato, gli altri Juventus-Inter dalla Francia alla... Serie A!

Nel Manchester c'è poi un altro calciatore che potrebbe dare vita a un derby d'Italia: vale a dire lo spagnolo 29enne Ander, anche lui un po' ai margini anche se per motivi prettamente di natura fisica. Il duello Juve-Inter potrebbe poi spostarsi a Londra, in casaper il difensore belga classe '89e il mediano 31enne suo connazionale Mousa- grande obiettivo interista in estate - in casaper il 27enne gallese Aaron Ramsey, nel mirino pure del Milan che nell'eventuale corsa potrebbe essere avvantaggiato visto il fresco ingaggio come amministratore delegato dell'ex manager dei 'Gunners', Ivan

Il derby d'Italia potrebbe ovviamente sfociare anche in altri campionati. Per esempio in Francia, in casa Paris Saint Germain. Per chi? Naturalmente per l'argentino di 30 anni Angel Di Maria e il centrocampista sette anni più giovane Adrien Rabiot. Va detto, però, che il primo sembra si sia avvicinato al rinnovo del contratto, mentre il secondo pare abbia scelto di far ritorno al Manchester City. Due profili interessanti per entrambe, sempre in scadenza a giugno, militano poi nella Liga spagnola. Parliamo dell'esterno/seconda punta di 23 anni Angel Correa e del terzino 33enne Filipe Luis, quest'ultimo un giocatore di grande esperienza per il quale tuttavia si parla di un possibile approdo proprio al PSG a gennaio o a giugno. Occhio, infine, all'Italia, con la sorpresa Jordan Lukaku, il terzino mancino in forza alla Lazio difficilmente rinnoverà il contratto. Fratello del bomber del Manchester United Romelu Lukaku, il classe '94 è da un po' ai box per un problema ai legamenti del ginocchio. Si tratta di un calciatore assai indisciplinato tatticamente, ma con potenziale importante che potrebbe stuzzicare sia Inter che Juventus, due squadre sempre propense a scommettere sui giovani, a maggior ragione su quelli - come il belga, che il Ds biancoceleste Tare ha provato a cedere già in estate - con già un'ottima conoscenza della nostra Serie A.