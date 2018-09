CALCIOMERCATO SERIE A / Le prime cinque giornate di Serie A sono scivolate via. Ieri l'Inter e la Fiorentina hanno dato il via alla sesta, che non è stata esente da polemiche soprattutto via social, dove i tifosi viola se la sono presa con l'arbitro Mazzoleni. Un avvio di stagione che, sul lato campo, ha portato certezze (come il fatto che la Juventus sia ancora la squadra da battere ed il Napoli che continua ad essere la sua principale antagonista) ma anche sorprese (la crisi della Roma e le difficoltà del Milan). In mezzo a tutto ciò, però, c'è anche un bellissimo contorno dove si stagliano una serie di giocatori che stanno brillando di luce propria.

Calciomercato Serie A, tra conferme e sorprese: i futuri protagonisti dell'estate

Chi già dallo scorso anno, chi in questi primi 450 minuti. Ma la destinazione finale è la medesima: le luci della ribalta. E se riescono a mantenere questi standard, infine, il salto di qualità magari in qualche top club. Ci sono diversi giocatori che militano in società medio-piccole che stanno vivendo un momento di grazia.

Il primo che viene alla mente è senza dubbio, l'attuale capocannoniere del campionato: arrivato dalla Polonia come un autentico sconosciuto e divenuto nel giro di poche settimane un 'pistolero' arcinoto (soprattutto per le difese nostrane) ed ha attirato le attenzioni del. Ma in avanti c'è anche un altro suo connazionale che si sta confermando su buoni livelli: si tratta didel Chievo: dopo una discreta prima stagione di ambientamento, il numero 9 clivense sembra aver trovato la giusta dimensione. Discorso simile anche per: dopo aver mostrato la sua classe a sprazzi negli anni precedenti, l'arrivo disulla panchina dell'sembra averlo fatto sbocciare definitivamente tanto da far posare gli occhi disu di lui. In Friuli occhio anche a, l'olandese che sta stupendo un po' tutti dalla 'Dacia Arena'. Tra i volti nuovi in Serie A impossibile non menzionareche dalle parti di Torino hanno già definitivo il 'nuovo Pogba' (stavolta però la sponda è quella granata) edel. A loro si aggiungono una serie di conferme che stanno vivendo una fase di crescita letteralmente esponenziale come(Inter),(Roma),(Juventus),e soprattutto(tra i più corteggiati, con nerazzurri e bianconeri in prima fila): tutta gente che - potete metterci la mano sul fuoco - sarà al centro del calciomercato la prossima estate.

TOP 11 (4-4-2): Cragno; Bereszynski, Milenkovic, Magnani, Ekong; Lazzari, Barella, Meite, De Paul; Piatek, Stepinski.