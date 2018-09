FANTACALCIO ZIELINSKI BERNARDESCHI PERISIC UNDER LAXALT / Il turno infrasettimanale di Serie A che avrà inizio domani con Inter-Fiorentina è sempre il più insidioso per il Fantacalcio. Il turnover e le sorprese sono sempre dietro l'angolo e le formazioni rispetto al weekend passato possono subire dei cambiamenti importanti. Tutte le squadre, piccole o grandi, apporteranno dei cambi e il turnover potrebbe favorire la presenza di alcuni calciatori che magari sono partiti dalla panchina tra sabato e domenica. Tra questi ci sono sicuramente de Vrij e Perisic, che dopo la sfida contro la Sampdoria, sono pronti a vestire la maglia da titolare contro la Fiorentina. Tra i Viola occhio a Mirallas, entrato bene contro la Spal e pronto a far rifiatare Pjaca.

Anche la Juventus, come è consuetudine, farà parecchio turnover in vista di Napoli.

In campo potrebbero così rivedersi dal primo minuto. Quasi certo, invece, l'impiego di, partito dalla panchina al pari di, che potrebbe finalmente trovare una maglia da titolare.

Anche il Napoli quest'anno con l'arrivo di Ancelotti ci ha abituato agli stravolgimenti di formazione ed è quindi ipotizzabile un ritorno in campo dal primo minuto di Zielinski e Milik. Nella Lazio Inzaghi ha fatto tirare il fiato LuisAlberto che a Udine dovrebbe dunque esserci al pari di Lasagna, fuori all'inizio contro il Chievo. Altri calciatori che potrebbero risultare decisivi al Fantacalcio e che potrebbero giocare dal primo minuto sono Kouamé e Babacar. Nel Milan e nella Roma, invece, potrebbero esserci fin da subito Laxalt e Under.