CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC / La Lazio trova la vittoria sul Genoa grazie anche alla prima marcatura stagione di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, oggetto del desiderio di tante big in estate, è ritornato su quanto accaduto pochi mesi fa ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste: "Mi mancava un po’ il gol per ritrovare la fiducia nei miei mezzi, ma sapevo che sarebbe arrivato prima o poi. Non ho forzato la ricerca della rete e ho sempre dato il massimo anche in allenamento.

Oggi sono riuscito a siglare la prima marcatura stagionale e ho più fiducia in vista dei prossimi match. Il gol realizzato dopo pochi minuti ci ha aiutati molto, poi abbiamo pensato solo a gestire la sfida e a chiuderla. La squadra ha giocato molto bene e stiamo tornando ai livelli dell'anno scorso. Mercato? Sono rimasto qui a Roma. Potevo andare via, è vero, ma sono ancora nella capitale e la mia testa è solo per la Lazio, voglio dare ancora il massimo per i colori biancocelesti. Prima di disputare il derby, dovremo affrontare l'Udinese, dobbiamo continuare a ragionare gara dopo gara".