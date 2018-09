Serie A, Sampdoria-Inter 0-1: Brozovic regala i tre punti a Spalletti nel recupero!

SERIE A SAMPDORIA-INTER 0-1 NAINGGOLAN ICARDI SPALLETTI QUAGLIARELLA GIAMPAOLO BROZOVIC- Dopo la vittoria in rimonta in Champions League contro il Tottenham, l'Inter torna alla vittoria in campionato grazie al gol nel recupero di Marcelo Brozovic. I nerazzurri soffrono l'inizio del match dei blucerchiati di Marco Giampaolo. Col passare del tempo, però, i meneghini prendono il comando del gioco e ci provano a più riprese. Al 43' è Radja Nainggolan a trovare la via della rete con un destro dal limite, ma l'arbitro Guida annulla dopo il consulto del Var per fuorigioco.

Nella ripresa è sempre predominio Inter con Candreva sugli scudi: palo per l'esterno d'attacco e tante buone azioni.

Si vede anche capitan Mauro, che va vicino al gol in due occasioni, mentre èa tenere in ansiae compagni. E' ancora il Var protagonista a tre minuti dalla fine, quando viene annullato il gol diperché la palla era uscita precedentemente dalla linea di fondo. Ma il sale è nei minuti di recupero con Marceloche, con un potente destro dopo un'azione confusa, trafigge la resistenza die manda in estate i tifosi nerazzurri. La squadra di Luciano, espulso dopo la rete del croato, vola a quota 7 punti e raggiunger proprio la Sampdoria.

SAMPDORIA-INTER 0-1

94' Brozovic

CLASSIFICA: Juventus 12; Sassuolo** e Fiorentina** 10, Spal** e Napoli 9; Parma**, Inter e Sampdoria 7; Genoa* e Lazio 6; Roma, Udinese, Torino e Cagliari** 5; Atalanta, Milan*, Empoli** 4; Bologna e Frosinone 1; Chievo -1

*una partita in meno

**una partita in più