FIORENTINA SPAL CHIESA PJACA / Torna alla vittoria la Fiorentina: 3-0 alla Spal nel secondo anticipo della quinta giornata di Serie A e secondo posto in condominio con il Sassuolo per la formazione di Pioli. Gara praticamente mai in discussione al 'Franchi' con i viola che fin dall'inizio prendono in mano le redini del gioco e conducono in porta una vittoria importante: è Pjaca, per la prima volta titolare, a sbloccare il match approfittando di una distrazione di Fares.

Siamo al 18' e il match svolta: passano dieci minuti ed arriva il raddoppio didi testa, errore in uscita per. Nella ripresa poi il sigillo messo da Federicoe il rosso per Kurtic poi trasformato in ammonizione dalla Var. Seconda sconfitta per la Spal, terzo successo per la Fiorentina che si gode la serata da seconda della classe.

FIORENTINA-SPAL 3-0: 18' Pjaca (F), 28' Milenkovic (F), 56' Chiesa (F)

CLASSIFICA: Juventus 12; Sassuolo** e Fiorentina** 10, Spal** e Napoli 9; Parma** e Sampdoria 7; Genoa* e Lazio 6; Roma, Udinese, Torino e Cagliari** 5; Atalanta, Inter, Milan*, Empoli** 4; Bologna e Frosinone 1; Chievo -1

*una partita in meno

**una partita in più