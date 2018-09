PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO EMPOLI/ Il Sassuolo di Roberto De Zerbi centra una vittoria fondamentale per il suo campionato, superando l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. La gara si sblocca subito con la rete di Caputo, a segno dopo appena 20 secondi. Per i neroverdi poi, ci pensano Boateng, Ferrari e Di Francesco a ribaltare la partita e portare i tre punti in casa Sassuolo.

SASSUOLO

Consigli 6 - Gara tranquilla .

Lirola 6,5 - Tanta spinta del terzino ex Juventus.

Marlon 6 - Prestazione ordinata del nuovo acquisto dei neroverdi.

Ferrari 7 - Con il gol, cancella l'erroraccio allo Juventus Stadium e porta in vantaggio la sua squadra per 2-1.

Rogerio 6,5 - Sempre più convincenti le prestazioni del laterale brasiliano.

Duncan 6,5 - Il motore del centrocampo del Sassuolo: instancabile sia in fase difensiva che offensiva.

Locatelli 6 - Gioca da metronomo, dettando i tempi di gioco della manovra dei suoi.

Sensi 7 - Gara di alto livello del giocatore ex Cesena che, oltre alla qualità in impostazione, si sbatte molto anche difensivamente. Dal 67' Bourabia 6 - Qualche giocata di qualità.

Berardi 6 - Non riesce a trovare il 50esimo gol in A, ma la sua gara non è da buttare. Dall'81' Brignola S.V.

Boateng 7 - E' già il leader del giovane Sassuolo di De Zerbi. Suo il gol che vale il pari. Dal 62' Babacar 6,5 - Entra con buona personalità.

Di Francesco 7,5 - Due assist e un gol: non c'è miglior modo per dimenticare la vicenda Douglas Costa e prendersi la scena.

All. De Zerbi 7,5 - Il suo Sassuolo è la sorpresa di questa Serie A: grande qualità e tanta organizzazione.

EMPOLI

Terracciano 6 - Qualche buon intervento.

Può poco sui gol subiti.

Di Lorenzo 6 - Uno dei migliori dei suoi: non molla mai.

Silvestre 5,5 - Prova ad impostare, ma la squadra è molto statica. Macchinoso in difesa.

Maietta 5 - Surclassato da Boateng prima e Babacar dopo.

Veseli 5,5 - Non soffre tantissimo Berardi, ma spinge troppo poco.

Acquah S.V. Dal 14' Bennacer 5,5 - Meglio della gara con la Lazio, ma deve fare ancora qualcosa in più.

Capezzi 5 - Lento e con poche idee. Rimedia anche un giallo. Dall'81' Traore S.V.

Krunic 5,5 - Un po' opaco. Deve ritrovarsi, l'Empoli ha bisogno dei suoi lampi.

Zajc 4,5 - Sembra già essersi spento dopo un inizio di stagione incoraggiante. Epsulsione più che evitabile.

Caputo 6,5 - Rete (quasi) da record per la velocità nel segnarla. Si sbatte tantissimo.

La Gumina 5 - Deve ancora entrare nei meccanismi della Serie A. Dal 66' Mraz 6 - Si candida per una maglia da titolare.

All. Andreazzoli 5 - Di Lorenzo, Caputo e poco più. Per la salvezza serve altro.

ARBITRO: La Penna 5 - Il terzo gol del Sassuolo era da annullare: sul controllo di Lirola, la palla era già fuori.

TABELLINO

Sassuolo-Empoli 3-1

Sassuolo(4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi (Dal 67' Bourabia); Berardi (Dall'81' Brignola), Boateng (Dal 62' Babacar), Di Francesco. All. De Zerbi

Empoli(4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Veseli; Acquah (Dal 14' Bennacer), Capezzi (Dall'81' Traore), Krunic; Zajc: La Gumina (Dal 66' Mraz), Caputo. All. Andreazzoli.

Arbitro: La Penna (Roma)

Marcatori: 1' Caputo (E), 13' Boateng (S), 57' Ferrari (S), 85' Di Francesco (S)

Ammoniti: 6' Capezzi (E), 11' Krunic (E), 31' Di Francesco (S)

Espulsi: 71' Zajc (E) Doppia ammonizione (45+' e 71')