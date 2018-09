Calciomercato Lazio, avanti con Caicedo, il jolly di coppa

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO/ Felipe Caicedo usa la vetrina europea per conquistarsi la conferma alla Lazio. In estate, l'attaccante era finito sul mercato, con i biancocelesti alla ricerca di un vice Immobile più affidabile.

Durante le battute finali della sessione estiva, la Lazio ha rifiutato un'offerta del Middlesbrough per Caicedo , rimasto a Formello con sei mesi per convincere la società a puntare ancora su di lui. E l'Europa League è il palcoscenico ideale: nel match di ieri contro l'Apollon Limassol, il numero 20 biancocelesta è stato uno dei migliori in campo, offrendo a Luis Alberto un sontuoso assist di tacco per la rete del vantaggio e guadagnandosi il rigore poi trasformato da Ciro Immobile. "E' un professionista serio e lo ha dimostrato" ha dichiarato Simone Inzaghi: un segnale importante per il 'Panterone', sempre più bomber di coppa. E una sua possibile cessione, rimandata a gennaio, registra un crollo verticale delle quotazioni.