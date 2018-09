DIRETTA SAMPDORIA INTER - L'Inter fa visita alla Sampdoria nel terzo ed ultimo anticipo del sabato valido per la quinta giornata di Serie A. Reduce dal bel successo in rimonta in Champions League, la formazione di Spalletti ha bisogno di tornare al successo anche in campionato per non perdere troppo terreno dalla vetta, mentre quella di Giampaolo sogna di regalare un'altra grande gioia ai propri tifosi dopo aver battuto il Napoli.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Candreva; Icardi. All. Spalletti

CLASSIFICA: Juventus 12; Sassuolo** e Fiorentina** 10, Spal** e Napoli 9; Parma** e Sampdoria 7; Genoa* e Lazio 6; Roma, Udinese, Torino e Cagliari** 5; Atalanta, Inter, Milan*, Empoli** 4; Bologna e Frosinone 1; Chievo -1

*una partita in meno

**una partita in più