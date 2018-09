CALCIOEMRCATO ROMA DI FRANCESCO / Una sconfitta pesante, nonostante sia arrivata sul campo dei campioni d'Europa: contro il Real Madrid la Roma ha palesato nuovamente i limiti messi in evidenza in questo inizio di stagione. Una prima fase di annata decisamente negativa per la formazione di Di Francesco: appena cinque punti in campionato con una sola vittoria (contro il Torino all'esordio), una sconfitta e due pareggi casalinghi che hanno acceso le discussioni sull'allenatore dei capitolini e sull'operato della società. Proprio Monchi e Di Francesco sono finiti nel mirino dei tifosi che criticato le operazioni di calciomercato del direttore sportivo e l'incapacità dell'allenatore di dare un'identità e un gioco preciso alla squadra.

Le prossime gare risulteranno decisive per il proseguo della stagione della Roma: altri passi falsi potrebbero complicare le cose rendendo la posizione dell'allenatore traballante.

Da qui a domenica prossima si preannuncia un trittico di impegni con incroci pericolosi per Di Francesco e la sua squadra:e il derby con la Lazio. Le prime due partite sulla carta sono nettamente alla portata della Roma, il problema è rappresentato dallo stato d'animo con cui le due formazioni sfideranno i capitolini: rossoblù e gialloblù sono, infatti, al penultimo posto in classifica con un solo punto conquistato e ancora zero gol all'attivo. Un ruolino che rende le posizioni di Pippomolto instabili: ecco allora che l'incrocio con la Roma rappresenta l'ultima spiaggia o quasi per entrambe le formazioni.

Discorso ovviamente diverso per la Lazio: il derby è da sempre un momento di snodo per le squadre della Capitale e questa stagione potrebbe rappresentarlo ancora di più, visto l'inizio di campionato degli uomini di Di Francesco e Inzaghi. Un mini ciclo da vivere tutto di un fiato che potrebbe far uscire la Roma dalle sabbie mobili oppure farla precipitare in una crisi dagli esiti quanto mai incerti.