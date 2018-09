SERIE A INTER PARMA / Nel segno di Federico Dimarco: Inter-Parma finisce con la vittoria dei ducali a 'San Siro' con una rete del difensore di proprietà dei nerazzurri. Lo stesso 20enne è stato protagonista in precedente di un episodio in area ducale che farà discutere: un tocco di braccio su conclusione di Perisic che non è stato punito con il rigore rigore né dall'arbitro, né dal Var. Finisce così con la vittoria della squadra di D'Aversa che soffre soprattutto nel secondo tempo le avanzate dei nerazzurri ma non perde mai le misure e alla fine pesca il jolly con il tiro dalla lunga distanza di Dimarco che beffa Handanovic.

Nel primo tempo l'Inter non riesce a pungere: ci provano i nerazzurri con qualche conclusione dalla distanza senza però mai creare veri pericoli. Discussioni da moviola per due interventi: prima una dura entrata di Gagliardini (neanche fischiato il fallo), poi un fallo di Stulac sullo stesso Gagliardini (solo ammonito).

Una buona palla capita ain area avversaria, ma il senegalese sbaglia l'aggancio. Così all'intervallo lascia il posto a Icardi: l'Inter va all'assalto all'arma bianca, Dimarco salva (con il braccio) su Perisic,è bravo su Nainggolan prima e, con l'aiuto di Gagliolo, su Perisic poi. Lo stesso portiere esce bene su Icardi lanciato a rete, poi il lampo firmato Dimarco che gela San Siro. L'Inter prova l'assalto: Gagliolo respinge su de Vrij dopo che Handanovic ha negato il raddoppio a. Finisce così con la magia di Dimarco che regala tre punti d'oro al Parma. Per l'Inter enon certo un bel viatico in vista del ritorno in Champions con la gara contro il Tottenham.

Inter-Parma 0-1: Dimarco (P)

CLASSIFICA: Juventus 9; Sassuolo 7; Fiorentina*, Spal e Napoli 6; Atalanta, Inter**, Empoli, Roma, Udinese, Torino, Cagliari e Parma** 4; Sampdoria*, Milan*, Genoa* e Lazio 3; Bologna e Frosinone 1; Chievo -2

*una partita in meno

** una partita in più