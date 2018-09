CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA / Giacomo Bonaventura è uno dei pochi giocatori indispensabili del Milan.

Il 29enne di San Severino Marche, anche uno degli ultimissimi acquisti 'indovinati' dell'era Berlusconi-Galliani, lo è sotto l'aspetto tecnico (vedi quello che ha combinato al 'San Paolo' contro il Napoli) ma anche tattico perché capace di agire in più posizioni del campo, seppur è da trequartista che lo abbiamo visto fare le cose migliori. Insomma perè pressoché intoccabile. Intoccabile per il presente come forse per il futuro prossimo, che per Bonaventura sarà ancora in rossonero a meno di colpi di scena. La strada verso ildi contratto, attualmente in scadenza nel, è infatti tracciata, anche se trovare una quadra con il suo agentenon sarà certo una passeggiata per Leonardo e Maldini.