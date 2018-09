Calciomercato Lazio, 'vince' Milinkovic: clausola nel nuovo contratto

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC RINNOVO / "Con la Lazio abbiamo concordato una nuova intesa che sarà firmata molto presto". Parole e musica di Mateja Kezman che, qualche giorno fa, praticamente ha preannunciato il rinnovo di Milinkovic-Savic. L'accordo è stato raggiunto, il momento delle firme è sempre più vicino: il centrocampista serbo estenderà la durata del contratto fino al 2023 e si vedrà riconosciuto un ricco aumento dell'ingaggio che salirà fino a 3,2 milioni all'anno.

Ma la novità più rilevante è un'altra e la rivela 'Leggo': il suo agente è riuscito a strappare l'inserimento di una clausola di rescissione fissata a 100 milioni di euro, ossia la soglia minima per il qualeè disposto a lasciar partire il giocatore. La società capitolina avrebbe voluto fare a meno di quest'ultima opzione, sperando in un'eventuale asta internazionale che facesse alzare il prezzo, ma alla fine si è arresa ed ha assecondato la volontà del giocatore e del suo entourage. Non è da escludere, però, che possa alla fine accordarsi per una cifra leggermente più alta, a metà strada tra i 100 milioni ed i 150 richiesti in estate dal patron capitolino.