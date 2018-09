p>CALCIOMERCATO LAZIO NESTA ALLENATORE/ In un lungo intervento ai microfoni di 'Radio Radio', Alessandroha immaginato così un suo possibile ritorno allanelle vesti di allenatore:

"Se arrivasse la Lazio vorrebbe dire che a Perugia ho fatto un percorso importante - ha dichiarato l'ex capitano dei biancocelesti - la Lazio sarebbe un punto di arrivo ma non solo per me perché sono stato il capitano, lo sarebbe per tutti perché è una grande squadra".