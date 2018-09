SPAGNA-CROAZIA DIRETTA LIVE CRONACA TEMPO REALE NATIONS LEAGUE LUIS ENRIQUE DALIC - Dopo l'esordio vincente in rimonta contro l'Inghilterra a Wembley, la nuova Spagna di Luis Enrique scende in campo per il secondo turno del gruppo 4 League A della Nations League. Le 'Furie Rosse' ospitano la Croazia di Zlatko Dalic, grande protagonista ai recenti Mondiali in Russia, battuta solo in finale dalla Francia di Deschamps, e all'esordio in questa manifestazione.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Manuel Martinez Valero' di Elche.

FORMAZIONI UFFICIALI

Spagna (4-3-3): De Gea; Carvajal, Nacho, Ramos, Gaya; Saul, Busquets, Ceballos; Asensio, Rodrigo, Isco. Ct: Luis Enrique

Croazia (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic; Kovacic, Modric, Perisic; Santini. Ct: Dalic

ARBITRO: Buquet (FRA)

CLASSIFICA GRUPPO 4 LEAGUE A: Spagna 3; Croazia* e Inghilterra 0

*una partita in meno