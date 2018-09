CALCIOMERCATO BARI MORATTI / Massimo Moratti poteva anticipare Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione del Bari. A svelare i motivi del mancato affare è stato lui stesso: "Qualche tempo fa mi hanno offerto il Bari adesso ceduto ad Aurelio De Laurentiis che intende realizzare il grande polo del Sud. Ne ho discusso per qualche giorno con mio figlio lusingato dall'offerta, poi abbiamo deciso di rinunciare e non tanto per la distanza geografica dalla Puglia, non era quella la maggiore difficoltà - le sue parole riportate da 'Il Giornale' - Ho rinunciato semmai perché mi conosco bene e so quali sarebbero stati i passaggi dopo il primo intervento.

Ad esempio: non vuoi farti galvanizzare dall'idea di acquistare un campioncino brasiliano o uruguagio? E così avremmo finito con lo spendere molti più denari di quelli preventivati".

L'ex presidente dell'Inter ha poi commentato la possibile acquisizione del Monza da parte di Berlusconi: "La spiegazione è una sola e si chiama passione. Si tratta di una iniziativa simpaticissima che può determinare un grande risveglio d'interesse per la Brianza, per il campionato e per tutti quei settori che rimetterà in moto. E poi vedrete cosa accadrà: metteranno mano allo stadio, potenzieranno la squadra, partendo dalla conoscenza che Galliani ha della città e anche della storia recente della società".