CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE / Tutto confermato: Ciro Immobile è in procinto di firmare il rinnovo del contratto con la Lazio fino al 2023. La ratifica 'nero su bianco' arriverà al rientro dell'attaccante dall'impegno con la Nazionale.

'La Repubblica' fornisce i dettagli dell'accordo economico: la richiesta iniziale dell'entourage del giocatore era di 3,8 milioni di euro a stagione, ma alla fine l'intesa è stata trovata grazie all'inserimento nel contratto di premi facilmente raggiungibili, che andranno a arricchire la base fissa (circa 3,1 milioni di euro annui), con 100mila euro per i primi 10 gol, altri 150mila previsti a quota 20, più altri legati alle presenze in Europa e in campionato per una cifra complessiva di circa 3,5 milioni annui bonus inclusi.