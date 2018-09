Juventus, infortunio Pjanic: il bosniaco parla su Instagram

JUVENTUS INFORTUNIO PJANIC - In casa Juventus negli ultimi minuti tiene banco l'infortunio di Miralem Pjanic, costretto a uscire nel match vinto dalla sua Bosnia in trasferta sul campo dell'Irlanda del Nord nella Nations League.

Ma probabilmente non si tratta di nulla di grave: l'ex romanista già contro la Lazio aveva avuto un piccolo risentimento muscolare. L'ottimismo deriva direttamente dal calciatore, che attraverso le Stories diha pubblicato un video in cui appare sereno e cammina normalmente, lanciando un messaggio ai connazionali: "Back home".torna a casa. Ma non a Torino, bensì a Sarajevo: martedì c'è l'