CALCIOMERCATO FIORENTINA SIMEONE /Tottenham, Atletico Madrid e non solo gli hanno messo gli occhi addosso, ma ora la Fiorentina lavora per il rinnovo. Stiamo parlando di Giovanni Simeone.

Il giovane attaccante argentino, il cui contratto è in scadenza nel 2022, potrebbe trovare un nuovo accordo con il club viola per un prolungamento e adeguamento del contratto. Lo riporta 'Premium Sport' che sottolinea come la dirigenza della società toscana sia molto attiva in questo: si tratta sulla base di due milioni a stagione e un prolungamento sino al 2024.