JUVENTUS ALLEGRI DYBALA - Doveva essere la coppia d'attacco più forte della Serie A e magari al termine del campionato i numeri saranno dalla loro parte. Finora però, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala non hanno ancora trovato la via del gol.

Se il portoghese ha giocato tutti i 270 minuti delle prime tre giornate, tuttavia, l'argentino ha fatto i primi 90 contro il Chievo, poi è rimasto in panchina contro la Lazio ed ha giocato gli ultimi 10 minuti contro il Parma. E tra i tifosi dellasi discute sulla necessità di vedere la 'Joya' in campo. "in questo momento sta uccidendo Dybala lasciandolo in panchina - il duro commento dell'ex tecnico bianconero Gigiai microfoni di 'rmc sport' - Sta togliendo sicurezza all'argentino, che di conseguenza non renderà al meglio quando entrerà in campo".