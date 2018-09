Calciomercato Lazio, ag.Milinkovic: "Arrivate offerte interessanti"

CALCIOMERCATO LAZIO AGENTE MILINKOVIC / Un'estate passata sotto i riflettori del calciomercato, ma alla fine Sergej Milinkovic-Savic è rimasto alla Lazio. Una permanenza a tempo probabilmente, visto che l'interesse delle big (Manchester United su tutte) non è per nulla scemato. Intanto il club continua a coccolarselo e sta lavorando per rendere la sua blindatura ancora più forte: "Con Lotito e Tare abbiamo un ottimo rapporto, sono due uomini passionali che vivono di e per la Lazio. Loro hanno rifiutato tutte le proposte e noi non abbiamo mai spinto per la cessione, perché lui a Roma sta bene. Adora la città ed ha un ottimo rapporto con tutti i compagni", ha ammesso l'agente del serbo, Mateja Kezman, attraverso le colonne de 'La Gazzetta dello Sport'.

Calciomercato Lazio, agente Milinkovic: "Un altro anno in biancoceleste gli farà bene"

Ora il prossimo passo è quello del rinnovo contrattuale, con relativo adeguamento dell'ingaggio: "Sì, col club abbiamo concordato una nuova intesa che sarà firmata molto presto".

E poi cosa succederà? Quale sarà il futuro di Milinkovic-Savic? Tutto dipenderà dalle offerte che perverranno a Formello dove, fin qui, nessuno è riuscito ad esaudire la richiesta avanzata dal patron Lotito: "In molti questa estate hanno cercato Sergej - ha rivelato Kezman - abbiamo pure presentato alla Lazio un paio di offerte molto interessanti. Ma alla fine abbiamo accettato senza problemi la decisione della società di non cederlo. Lotito e Tare ci hanno spiegato che vogliono puntare alla Champions e che Milinkovic è un giocatore fondamentale per raggiungere questo traguardo. E questo è pure il suo obiettivo. Avrebbe potuto guadagnare molto di più altrove, in Francia gli hanno offerto 8 milioni. È rimasto perché vuole regalare la Champions alla Lazio. E poi ha solo 23 anni, con Inzaghi migliora di giorno in giorno, un altro anno in biancoceleste gli farà bene. Valutazione? Se per un portiere si pagano 70-80 milioni (riferimento ad Alisson e Kepa, ndr) Sergej non può valere meno di 100 milioni. È uno dei giocatori più forti che ci sia in Europa nel suo ruolo ed ha grandi margini di miglioramento".