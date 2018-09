Calciomercato Lazio, arriva il rinnovo di Lulic

p>CALCIOMERCATO LAZIO RINNOVO LULIC/ Senadlaziale a vita, o quasi: il laterale serbo, entrato nella storia del club grazie al gol che il 26 maggio del 2013 ha regalato ai biancocelesti la vittoria incontro la, è pronto a legarsi alla società praticamente fino al termine della sua carriera. Come riferito dal 'Corriere dello Sport', è in arrivo il suo rinnovo di contratto fino al 2021, quando l'ex Young Boys avrà spento ormai 35 candeline. Una trattativa che va avanti da tempo, con le basi gettate durante la tournée estiva in Germania.