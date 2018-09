p>NEWS LAZIO SIMONE INZAGHI LOTITO/ In un lungo intervento ai microfoni di 'RadioRadio 1 Sport', il tecnico della Lazio Simoneha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste dopo le prime tre partite di campionato, nelle quali sono arrivate due sconfitte controe il successo di domenica scorsa sul

"Il nostro inizio non è stato dei più semplici anche se potevamo fare di più. Ora è arrivata la prima vittoria e approfitteremo della sosta per lavorare bene. Cosa cambia con Correa al posto di Felipe Anderson? L'argentino ha tanta qualità e doti fisiche, lo abbiamo voluto, sono molto fiducioso. Acerbi? Si è inserito bene, nonostante l'età voleva una grande occasione. La telefonata con Lotito? Confronti che capitano in tutte le squadre. Con il presidente c'è un grande rapporto, siamo insieme dal 2004, è finito tutto con una risata".