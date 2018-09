p>CALCIOMERCATO SERIE A / Ritorna l'appuntamento con le news di Calciomercato.it : anche oggi, mercoledì 5 settembre 2018, la nostra redazione vi offre gli aggiornamenti sulle principali notizie provenienti dal mondo del calciomercato, italiano ed estero, dall'annuncio di Javier Ribalta su Marcelo-Juventus al 'regalo' Rabiot per il dirigente del Milan Leonardo, passando per il rinnovo di Immobile in casa Lazio e le opzioni Zappacosta-Emerson Palmieri per la fascia del Napoli.

GUARDA IL VIDEO: