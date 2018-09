SERIE A CALENDARIO GUIDA TV PARTITE SKY DAZN / Dopo i sorteggi di Champions League della scorsa settimana, la Lega Serie A ha provveduto alla programmazione integrale del calendario del girone d'andata, fino alla 19esima giornata. Resi noti tutti gli anticipi e i posticipi a partire dal prossimo turno di campionato, la 4a giornata, in cui le prime gare sono previste sabato 15 settembre. Resa nota anche la distribuzione dei match in tv tra le piattaforme Sky e DAZN, che come noto avevano a disposizione rispettivamente sette e tre match per ogni turno di campionato. Informazioni utili per i telespettatori, che così sapranno già da ora dove seguire i match della propria squadra del cuore fino al 29 dicembre, quando si concluderà il girone d'andata, prima della pausa di gennaio per il calciomercato invernale. Da Roma-Lazio e Juventus-Napoli di fine settembre fino a Juventus-Roma e Inter-Napoli al termine del girone d'andata, il punto sul calendario e sulla programmazione tv tra Sky e Dazn.

Serie A, calendario tv Juventus: quattro volte su DAZN

Saranno quattro i match dei bianconeri che saranno trasmessi sulla nuova piattaforma. Si comincia da Juventus-Bologna, sfida della sesta giornata, turno infrasettimanale del 26 settembre alle ore 21. Sarà quindi la volta di Juventus-Cagliari, anticipo serale dell'undicesima giornata sabato 3 novembre alle 20.30. Quindi, doppietta a dicembre con il derby Torino-Juventus di sabato 15 dicembre alle 20.30 (sedicesima giornata) e Juventus-Roma del sabato successivo, 22 dicembre, sempre alle 20.30, per la 17esima giornata. Su Sky tutte le altre sfide dei bianconeri, tra cui dunque i big match Juventus-Napoli di sabato 29 settembre alle ore 18 (7a giornata), Milan-Juventus (12esima giornata, domenica 11 novembre alle 20.30) e Juventus-Inter, che andrà in scena venerdì 7 dicembre alle 20.30.

Serie A, calendario tv Milan e Inter: il derby su Sky, il programma dei match su DAZN

Quattro apparizioni a testa previste su DAZN anche per Milan e Inter.

Serie A, calendario tv Roma e Napoli: derby della Capitale di sabato alle 15, record giallorosso su DAZN

Per i rossoneri,della sesta giornata, giovedì 27 settembre alle ore 21, quindi, lunch match della 14esima giornata di domenica 2 dicembre alle 12.30, poidel Boxing Dya, 26 dicembre, alle 12.30 eche sabato 29 dicembre alle 20.30 chiuderà la 19esima giornata e i battenti dell'intero girone d'andata. Per l'Inter, ben due match su DAZN nel solo mese di settembre, condella quinta giornata, sabato 22 settembre alle 20.30 edel sabato successivo, 29 settembre, sempre alle 20.30, per la settima giornata. Due volte quindi a novembre con, 12esima giornata, domenica 11 novembre alle 12.30 e con, sabato 24 novembre alle 20.30 (13esima giornata)., derby di domenica 21 ottobre alle 20.30 (9a giornata), sarà invece come previsto appannaggio di Sky.

Tra le big, il primato di apparizioni tra settembre e dicembre su DAZN spetterà alla Roma. Cinque volte infatti i giallorossi verranno trasmessi sulla nuova emittente, con Roma-Chievo di domenica 16 settembre (12.30, 4a giornata), Roma-Frosinone di mercoledi 26 settembre (6a giornata, ore 21), Empoli-Roma di sabato 6 ottobre (20.30, 8a giornata) e Parma-Roma di sabato 29 dicembre (ore 15, 19esima giornata), oltre al già prima citato Juventus-Roma. Il derby Roma-Lazio andrà in onda su Sky, sabato 29 settembre alle ore 15. Saranno appena tre, invece, le apparizioni su DAZN per il Napoli nel periodo in esame. Precisamente, Torino-Napoli della quinta giornata (domenica 23 settembre alle 12.30), Udinese-Napoli della nona giornata (sabato 20 ottobre alle 20-30) e Genoa-Napoli della 12esima giornata (sabato 10 novembre alle ore 20.30). Napoli-Roma andrà in scena domenica 28 ottobre alle ore 20.30 e sarà appannaggio di Sky, così come Inter-Napoli, big match del Boxing Day, 26 dicembre, alle ore 20.30.