FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Il torneo "Nereo Rocco" in Friuli Venezia Giulia e quello in corso a Firenze, presso i campi della Settignanese, anch'esso dedicato ad uno degli allenatori che ha scritto la storia del calcio italiano, rappresentano gli ultimi appuntamenti importanti prima dell'inizio dei campionati giovanili previsto proprio per domenica 9 Settembre. Da queste competizioni ma non solo, Football Under per Calciomercato.it pesca i consigli più interessanti:

1. Nella scorsa stagione nel campionato Under 16 l'attaccante classe '2002 Lucio Gaeta ha realizzato sedici gol, è pronto a dare il suo forte contributo anche nell'Under 17. L'avventura in questa nuova categoria è iniziata nel modo migliore, Gaeta è stato decisivo nella finale del trofeo "Nereo Rocco" contro lo Sturm Graz. Attaccante rapido, abile nell'uno contro uno, ama partire da sinistra e convergere con il destro, ha senso del gol, questo profilo, cresciuto tra la scuola calcio Primavera e l'Assocalcio Salerno, prima dell'approdo in viola, è molto interessante.

2. Il miglior giocatore del torneo al "Nereo Rocco" è stato Alessandro Bianco, centrocampista centrale classe 2002 che la Fiorentina ha pescato dal Chisola, in Piemonte. Centrocampista centrale ex Torino, Bianco è rientrato tra i professionisti dopo due anni al Chisola, è pronto a dare dinamismo, intensità e qualità al centrocampo dell'Under 17 viola.

3. La Primavera dell'Inter ha cominciato la stagione nel segno delle ultime affermazioni della scorsa annata, vincendo il trofeo "Mamma Cairo" e battendo in finale il Milan. Adorante è stato decisivo in semifinale contro la Juventus ed è andato a segno nella lotteria dei rigori contro il Milan. Parliamo di una prima punta dotata di grande fiuto per il gol, un centravanti molto bravo nella fase di finalizzazione. E' all'Inter da circa tre anni, arrivato dal fallimento del Parma, il club in cui è cresciuto.

4. Figlio d'arte ma col ruolo opposto, il papà era un difensore, lui un esterno offensivo con il mestiere di far gol. Parliamo di Nicholas Pierini, attaccante di proprietà del Sassuolo ma in prestito allo Spezia che sabato ha realizzato una doppietta nella vittoria per 3-2 contro lil Brescia.

5. Non è un figlio d'arte anche se condivide il cognome con Fabrizio Ravanelli, attaccante con un passato molto significativo nelle file della Juventus.

Parliamo didifensore classe '97 anche lui di proprietà del Sassuolo che sta ben figurando al Padova, dove è stato schierato in quattro gare tra serie B e Coppa Italia. Difensore centrale dalle qualità interessanti, ha anche il vizio del gol, ne ha realizzati due finora, andando a segno sia contro il Verona, sia contro il Venezia.

6. La Rappresentativa Friuli Venezia Giulia sta disputando un torneo "Nereo Rocco" di grande livello eliminando prima l'Under 17 del Napoli ai gironi e poi quella della Juventus ai rigori ai quarti di finale, in semifinale stasera affronterà la Lazio. Uno dei ragazzi più interessanti della rappresentativa è Stefano Vidotti, attaccante classe 2002 del Tolmezzo che è andato a segno sia contro il Napoli che contro la Juventus.

7. La Juventus ha messo in mostra al trofeo "Nereo Rocco" un acquisto molto interessante dal Palermo: si tratta di Cosimo Marco Da Graca, attaccante classe 2002 che vede bene la porta, è andato a segno contro la Rappresentativa Friuli Venezia Giulia. E' un attaccante che si esalta di più negli spazi ampi, sarà interessante il suo rendimento in una realtà nuova come l'Under 17 bianconera.

8. Tra i ragazzi dell'Under 17 che si è messa in mostra al "Nereo Rocco" c'è Federico Zanchetta, centrocampista centrale classe 2002 abile nella costruzione del gioco e anche in fase di finalizzazione, con ottimi tempi d'inserimento e un buon tiro. La Juventus lo prelevò dalla Cremonese tre anni fa, sta crescendo nel settore giovanile bianconero raggiungendo ottimi livelli.

9. Anche il Milan ha perso ai quarti di finale del trofeo "Nereo Rocco", è stato sconfitto dal Bologna, nelle fila rossonere spicca il talento di Capone, attaccante che ha la capacità di vedere la porta ma anche di contribuire tanto alle due fasi, allo sviluppo tattico della manovra. E' il fratello di Christian, attaccante esterno che l'Atalanta sta facendo crescere al Pescara in prestito.

10. Nell'attacco del Giovane Pescara c'è un altro talento classe '99 molto interessante, parliamo di Mirko Antonucci in prestito dalla Roma. Pillon l'ha sempre schierato sia in campionato che in Coppa Italia, dove ha prodotto anche un assist per il gol di Cocco contro il Pordenone, nella gara poi vinta ai rigori.

