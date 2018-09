Serie A, classifica stipendi: fuga Juventus, Milan e Inter a distanza

SERIE A CLASSIFICA STIPENDI SQUADRE JUVENTUS MILAN INTER / Juventus prima ed in fuga anche nella speciale classifica del monte stipendi. 'La Gazzetta dello Sport' pubblica oggi l'annuale report con tutti gli stipendi dei protagonisti della Serie A. Ne emerge il segnale chiaro di un campionato in ripresa ed in grande crescita, con le stime di quest'anno che fanno registrare un record assoluto per il nostro torneo in quanto a spese per gli ingaggi dei calciatori e degli allenatori. A sette anni dal primato da 1,1 miliardi di euro, da cui poi iniziò un periodo di buio per il nostro calcio, l'ultimo mercato alza ulteriormente l'asticella portando il totale degli stipendi (lordi) della Serie A a quota 1,129 miliardi di euro, che diventano 1,2 miliardi se si aggiungono anche gli allenatori.

La Juventus, come detto, è la squadra che spende di più.

Serie A, classifica stipendi squadre

Inseguono (a molta distanza) Milan ed Inter comunque in crescita, mentre Roma e poi Napoli restano ai piedi del podio. Fa riflettere però come le ultime nove squadre, insieme, spendano meno della sola Juventus. Merito dei 60 milioni lordi (31 finiscono nelle sue tasche) di Cristiano, ovviamente il più pagato. Seguito da Gonzalo(9,5 milioni netti) e l'altro juventino Paulo(7 milioni netti). Quindi Pjanic, Douglas Costa e Donnarumma.

Ecco nello specifico la classifica completa con gli stipendi lordi pagati dalle 20 società di Serie A.

Juventus: 219 milioni di euro lordi all'anno

Milan: 140

Inter: 116

Roma: 100

Napoli: 94

Lazio: 66

Torino: 43

Fiorentina: 37

Sampdoria 36

Bologna: 34

Sassuolo 30

Genoa: 29

Cagliari: 29

Atalanta: 27

Udinese 26

Parma: 23

Frosinone: 22

Spal 21

Chievo: 21

Empoli: 16

