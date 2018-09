Sampdoria-Napoli, Callejon-Hamsik in panchina: Ancelotti nel mirino

SAMPDORIA NAPOLI CALLEJON HAMSIK SOCIAL / Il Napoli affonda a Genova. La squadra di mister Ancelotti è sotto 3 a 0 a pochi minuti dalla fine del match. Contro la Sampdoria il tecnico ha deciso di lasciare fuori due pilastri come Callejon e Hamsik, che sono rimasti in panchina per tutto il match. La scelta di non puntare su due calciatori, che con Sarri erano insostituibili, fa parecchio discutere. Ancelotti finisce così nel mirino dei social:

Callejon, Mertens e Hamsik in panchina. Verdi e Diawara dentro contro un avversario ostile. Scelte, a mio avviso, parecchio discutibili. #SampdoriaNapoli — Francesco Leuzzo (@francescoleuzzo) 2 settembre 2018

Ancelloti is a fraud. 2 settembre 2018

Callejon è l'unico giocatore al mondo che fa due ruoli in campo contemporaneamente!Insostituibile

Praticamente giochi con uno in più!Perciò era sempre in campo con Sarri e Benitez!

Hamsik sul centro sn è lui che dettava i tempi ad Insigne e Mario Rui#SampdoriaNapoli — tangovero (@tangoverotwit) 2 settembre 2018

Callejón, Hamisk and Insigne on the bench? RIP Napoli — UFC Latinoamérica (@UFC_latino) 2 settembre 2018

Assafà #Ounas, #Callejon in panchina fa impressione, come vedere due cambi a inizio secondo tempo, sui cross stamm accis.#ForzaNapoliSempre#Quagliarella show — Andrea Aversa (@AndreaAversa) 2 settembre 2018

Questo succede quando mancano Hamsik e Callejon.#SampdoriaNapoli — Florinda. (@gioiaeodio) 2 settembre 2018

Ma io non lo so Hamsik e Callejon in panchina. Ma cosa succede al mio Napoli ? #SampdoriaNapoli — E (@N_3aae) 2 settembre 2018