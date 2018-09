Serie A, Fiorentina-Udinese 1-0: ancora 'bomber' Benassi, Chiesa illumina

FIORENTINA-UDINESE 1-0 BENASSI CHIESA PIOLI VELAZQUEZ SERIE A - Basta un gol al minuto 74 di Marco Benassi alla Fiorentina per piegare la resistenza dell'Udinese nel match iniziato alle 18 valido per la terza giornata del campionato di serie A. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, con la squadra di Pioli comunque maggiormente pericolosa, nella ripresa i viola partono decisamente meglio, anche se devono subito fare i conti con l'infortunio alla caviglia di Lafont, sostituito da Dragowski.

Il pressing gigliato cresce, i bianconeri diresistono fino a 16 minuti dal termine: assist delizioso di Federicoper Marcoche, entrato in area, trafigge con un bolide. E' il terzo gol del centrocampista della Nazionale italiana in due giornate. Dopo la rete del vantaggio, la squadra toscana controlla senza affanni con i friulani che non mettono mai seriamente in difficoltà Dragowski. Due su due, dunque, per gli uomini di Pioli, in attesa di recuperare il match contro la

FIORENTINA-UDINESE 1-0

74' Benassi

CLASSIFICA: Juventus 9*; Napoli 6, Spal 6 e Fiorentina** 6; Atalanta 4, Inter 4*, Udinese* 4, Sassuolo 4 e Roma 4*; Empoli 3, Genoa 3** e Milan 3**; Torino 1, Parma 1*, Bologna 1*, Cagliari 1 e Frosinone 1; Sampdoria 0**, Lazio 0 e Chievo 0

*una partita in più

**una partita da recuperare