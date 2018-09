NAPOLI VERDI / Sembra essere scoccata l'ora di Simone Verdi in casa Napoli. Carlo Ancelotti potrebbe puntare infatti sull'ex Bologna questa sera nella trasferta di campionato contro la Sampdoria.

Il fantasista classe '92 non è ancora sceso in campo con la maglia azzurra, restando in panchina per tutti i 90 minuti sia con la Lazio che contro il Milan. Verdi potrebbe prendere il posto di Callejon sulla fascia destra del tridente partenopeo, andando a completare il reparto d'attacco insieme a Milik ed. Un'occasione eventualmente da non fallire per il numero 9, anche per ritornare nel giro dellavista la mancata convocazione del Ctper le gare di Nations League con Polonia e Portogallo.