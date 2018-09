PARMA JUVENTUS PAGELLE / La Juventus fatica ma riesce ugualmente ad espugnare il 'Tardini' nell'anticipo della terza giornata di Serie A. Terza vittoria in altrettante gare di campioniato in questo inizio di stagione, con le zampate del solito (e indispensabile) Mandzukic e di Matuidi che regalano un nuovo successo alla squadra di Allegri di fronte ad un ottimo Parma, trascinato per un'ora da un irresistibile Gervinho. La prima rete in Emilia dell'ivoriano ex Roma non basta ai ducali di D'Aversa, che escono comunque tra gli applausi del pubblico amico.

PARMA

Sepe 6 - Nulla può sul tocco ravvicinato di Mandzukic. E' bravo a chiudere lo specchio su Bernardeschi e Khedira.

Iacoponi 6 - Sfortunato in occasione del rimpallo sul gol di Mandzukic. Soffre ma regge sulle incursioni di Alex Sandro e Ronaldo sulla fascia di competenza.

Bruno Alves 6 - Conosce a memoria i movimenti dell'amico Ronaldo e nel primo tempo concede nulla o quasi al Pallone d'Oro.

Gagliolo 6,5 - Vince tanti duelli aerei e insieme a Bruno Alves limita le sortite del temibile attacco bianconero.

Gobbi 6,5 - Con esperienza non va in affanno sui guizzi di Cuadrado e Bernanrdeschi. Ha il merito di scodellare il cross da cui poi scaturisce il tap-in vincente di Gervinho.

Rigoni 6 - Tanta corsa e inserimenti. Nel finale di primo tempo però spreca una ghiotta occasione per spedire il Parma in vantaggio all'intervallo. Dal 60' Deiola 6 - Cerca di dare qualità al centrocampo ducale: ci riesce a tratti.

Stulac 6,5 - Fisico e piedi, lo slovacco conferma anche in Emilia le ottime prestazioni esibite la scorsa stagione al Venezia. Solo la traversa gli nega la gioia del gol sulla bordata su punizione del primo tempo.

Barillà 6,5 - Scattante e reattivo, chiude tutti i buchi in mediana. E qualche volta non disdegna la giocata a rifornire il tridente offensivo.

Gervinho 7,5 - Bagna il suo esordio da titolare al 'Tardini' con una prova da leccarsi i baffi: con i suoi guzzi mette in costante apprensione la difesa ospite, realizza sotto misura la rete dell'1-1. Dal 60' Da Cruz 5,5 - Non è Gervinho e si vede.

Inglese 6 - Si sacrifica per i due compagni di reparto e fa a sportellate a più riprese con Chiellini e Bonucci. La sua 'spizzata' è decisiva nel mettere fuori causa Szczesny sulla rete di Gervinho.

Di Gaudio 6,5 - Non dà punti di riferimento, gran movimento ad attaccare lo spazio. Insieme a Gervinho è una spina nel fianco della retroguardia juventina. Dal 79' Ceravolo s.v.

D'Aversa 6,5 - Il suo Parma esce tra gli applausi del 'Tardini'.

Nelle ripartenze nel primo tempo i ducali mettono alle strette l'avversario e meriterebbero anche qualcosa in più: l'occasione sprecata da Rigoni nel finale della prima frazione grida vendetta...

JUVENTUS

Szczesny 6,5 - Si fa sorprendere sul gol di Gervinho dalla deviazione di Inglese, ma è decisivo prima sulla punizione di Stulac e poi nel recupero della prima frazione su Rigoni.

Cuadrado 6 - E' suo il traversone per il gol di Mandzukic, ma per il resto del match non riesce ad incidere come dovrebbe.

Bonucci 6 - Gli attaccanti ducali gli mettono pressione e ne limitano la consueta manovra da dietro. Si fa anticipare da Inglese sull'1-1 del Parma.

Chiellini 6,5 - E' subito fondamentale dopo il gol di Mandzukic ad anticipare Di Gaudio lanciato verso Sczcesny. Lascia le briciole ad Inglese.

Alex Sandro 6 - Nel primo tempo soffre maledettamente Gervinho. Nella ripresa dopo l'uscita dell'ivoriano respira e con continuità attacca gli spazi sulla sinistra.

Khedira 6 - Si vede poco, ma quando te lo ritrovi in area quasi sempre ci scappa il gol. Ad inizio secondo tempo spedisce in curva da ottima posizione. Dal 79' Dybala 6 - Allegri gli concede soltanto 10 minuti, buoni comunque per mettersi in mostra con qualche numero dei suoi.

Pianic 6 - E' costretto a giocare più di sciabola che di fioretto. Non perde la bussola di fronte agli assatanati centrocampisti avversari. Dal 73' Emre Can 6 - Da sostanza davanti la difesa nell'ultima parte del match.

Matuidi 7,5 - Lo trovi ovunque: a far legna in mediana, negli ultimi 16 metri a rifinire con ottime sponde e quando ha l'occasione giusta non se la fa sfuggire segnando la rete che indirizza la contesa.

Bernardeschi 6 - Volenteroso e sempre nel fulcro del gioco. Non riesce però a trovare la giocata vincente e ad inizio riprese è ancora staffetta con Douglas Costa. Dal 54' Douglas Costa 6,5 - Frizzante ed esplosivo come da copione: un paio di assoli strappano l'ovazione del pubblico di fede bianconera.

Cristiano Ronaldo 5,5 - Un mix di sfortuna e imprecisione. Ci prova in tutte le maniere, ma il tanto sospirato primo gol italiano non arriva. Rispetto alle gare con Chievo e Lazio e anche meno lucido in rifinitura. Ci ritroverà dopo la sosta contro il Sassuolo.

Mandzukic 8 - Si conferma come un alfiere indispensabile per Allegri. Apre la contesa dopo una manciata di minuti e serve un assist di tacco sublime per spedire in gol Matuidi. E poi, ovviamente, è il primo a difendere e a ripiegare come il più scavato dei terzini…

Allegri 6 - Terza vittoria in altrettante gare di campionato: ma la sua Juve stavolta non è in pieno controllo delle operazioni e per larghi tratti della partita soffre un Parma mai domo.

Arbitro Doveri 6,5 - Dirige senza troppi patemi la partita. Corrette le ammonizioni, anche se Cuadrado rischia grosso nel finale.

TABELLINO

Parma-Juventus 1-2

2' Mandzukic (J); 33' Gervinho (P); 58' Matuidi (J)

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni (60' Deiola), Stulac, Barillà; Gervinho (60' Da Cruz), Inglese, Di Gaudio (79' Ceravolo). A disposizione: Frattali, Bagheria, Dimarco, Sierralta, Gazzola, Sprocati. Allenatore D'Aversa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (79' Dybala), Pjanic (72' Emre Can), Matuidi; Bernardeschi (54' Douglas Costa), Cristiano Ronaldo, Mandzukic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Benatia, Barzagli, Kean, Cancelo, Rugani, Bentancur. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Doveri (sezione Roma)

Ammoniti: Pjanic (J), Bernardeschi (J), Rigoni, Cuadrado (J)

Espulsi: