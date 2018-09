Tabellino Parma-Juventus 1-2: Ronaldo a secco, ci pensano Mandzukic e Matuidi

TABELLINO PARMA JUVENTUS/ Parma-Juventus 1-2: i bianconeri conquistano la terza vittoria consecutiva nelle prime tre giornate di campionato andando a vincere sul campo dei ducali. La sfida del 'Tardini' si sblocca al secondo minuto, quando un rimpallo fortuito favorisce Mandzukic che non sbaglia davanti a Sepe. Alla mezz'ora arriva il pari degli emiliani con Gervinho, tornato in Italia dopo l'esperienza in Cina. Il gol vittoria viene segnato da Matuidi nella ripresa con un sinistro potente che si infila sotto la traversa.

Ancora a secco

PARMA-JUVENTUS 1-2

2' Mandzukic (JUV), 33' Gervinho (PAR), 58' Matuidi (JUV).

Classifica: Juventus 9*, Napoli 6, Spal 6, Atalanta 4, Inter 4*, Udinese 4, Sassuolo 4, Roma 4*, Fiorentina 3**, Empoli 3, Genoa 3**, Milan 3**, Torino 1, Parma 1*, Bologna 1*, Cagliari 1, Frosinone 1, Sampdoria 0**, Lazio 0, Chievo 0.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare

