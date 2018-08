MILAN ROMA CUTRONE HIGUAIN / Gonzalo Higuain si traveste da assistman per una notte e Patrick Cutrone non perde l'occasione per dimostrare che lui, davvero, non molla mai. Entra e segna il baby bomber del Milan, che a 30 secondi dallo scadere infila Olsen e batte la Roma. Primi tre punti per i rossoneri nel segno dell'attaccante classe '98, che al termine del match parla ai microfoni di 'Sky': "Sono contentissimo, abbiamo vinto: cosa vogliamo di più? Poi così è ancora più bella.

Non capivo più niente dopo il gol, sono veramente difficile, adesso spero di continuare così, di aiutare la squadra cercando di vincere tutte le partite. La rimonta subita dal Napoi? Io non capisco perché ci sono state le critiche, noi abbiamo espresso un buon gioco e anche oggi. Meritavamo la vittoria, l’abbiamo conquistata ed abbiamo espresso un buon gioco.sappiamo tutti che giocatore è, come ha detto il mister è uno dei più forti al mondo quindi è un onore poter giocare e allenarmi con lui. Stare in panchina? Io sinceramente sono sempre stato così, non volevo mai stare in panchina. Ho davanti un grandissimo attaccante, però farò di tutto per metterà in difficoltà il mister. Non voglio stare in panchina, ma posso dare una grossa mano anche entrando a partita in corso".