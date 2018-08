Serie A, Milan-Roma 2-1: fulmine Cutrone! Golden gol allo scadere

SERIE A MILAN ROMA 2-1 / Golden gol di Patrick Cutrone. La terza giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso tra Milan e Roma. Ed è un anticipo spettacolare. Nel primo tempo sorprende la scelta del tecnico giallorosso Eusebio DiFrancesco di schierare una difesa a 3 molto fisica con Fazio, Manolas e Marcano. Esperimento subito fatto naufragare dall'attacco rossonero che mette costantemente in difficoltà il reparto arretrato romanista trovando anche il gol del vantaggio con un ottimo inserimento in area di Kessie. Di Francesco quindi cambia, inserendo El Shaarawy per Marcano con conseguente ritorno al 4-2-3-1. E cambia la Roma, che con le sue torri fa male al Milan trovando il pari con Fazio abile a ribadire in rete dopo una ribattuta. La risposta milanista è immediata, con Gonzalo Higuain che fulmina ancora i centrali giallorossi e batte Olsen.

Il Var però spegne l'urlo di 'San Siro' ravvisando un fuorigioco millimetrico. E allo stesso modo ferma la Roma, che con Nzonzi qualche minuto dopo trova il 2-1 su calcio d'angolo. Ma alla fine, in pieno recupero, la zampata del solito Cutrone, entrato all'84': il gioiello rossonero non molla mai e su assist di Higuain piazza la rete della vittoria a 30 secondi dal termine.

Milan-Roma 2-1: 40' Kessie (M), 59' Fazio (R), 93' Cutrone (M).

Classifica: Juventus 6, Napoli 6, Spal 6, Atalanta 4, Udinese 4, Sassuolo 4, Roma 4*, Fiorentina 3**, Empoli 3, Genoa 3**, Milan 3**, Inter 1, Torino 1, Parma 1, Bologna 1, Cagliari 1, Frosinone 1, Sampdoria 0**, Lazio 0, Chievo 0.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare

