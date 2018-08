FANTACALCIO PORTIERI REINA MERET BERISHA MUSSO / Come un palazzo si regge sulle fondamenta, così una buona squadra di fantacalcio si regge innanzitutto su buoni portieri. Fondamentale, all'asta, riuscire ad accaparrarsi estremi difensori affidabili e dalla titolarità certa, o quasi. Per i giocatori più 'scientifici', vale anche il suggerimento di controllare le alternanze casa-trasferta, in modo tale da avere sempre almeno un portiere che giochi in casa e che dunque, almeno in teoria, abbia minori chances di subire gol.

Napoli e Milan, meglio in coppia

La redazione di Calciomercato.it cerca di suggerirvi i portieri più 'a rischio'.

Se il suggerimento di prendere 'in coppia' i portieri delle big è quasi sempre valido, lo è ancor di più per quanto riguarda Napoli e Milan, dove al momento non c'è una titolarità certa. Meret con gli azzurri e Donnarumma con i rossoneri partono sicuramente con i galloni teorici di primo estremo difensore, ma le cose potrebbero anche cambiare. L'ex Spal è ancora in ripresa dall'infortunio, con Ospina che al momento difende i pali di Ancelotti (Karnezis sembra scalato in terza posizione), Gigio deve fare attenzione alle sue spalle alla presenza ingombrante di Reina. Se puntate sui vice campioni d'Italia o sulla squadra di Gattuso, premunitevi.

Berisha, Musso e gli altri in 'bilico'

Occhio alla situazione in casa Atalanta e Udinese, che potrebbe riservare qualche sorpresa. Berisha potrebbe essere scalzato dal giovane Gollini, vista qualche prestazione deludente in apertura di stagione. In Friuli, il titolare dovrebbe essere Musso, che però era infortunato in queste prime battute: attenzione a Scuffet che potrebbe aver riguadagnato posizioni. Qualche dubbio anche all'Empoli, dove Terracciano per ora è davanti a Provedel, ma non è detto sia una scelta definitiva.