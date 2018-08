CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC PSG / Il PSG accelera per Milinkovic-Savic? Ieri dalla Francia assicuravano di sì: il ds Antero Henrique avrebbe incontrato l'agente Pini Zahavi e Zoran Vekic, due agenti ma anche uomini mercato del club francese, per preparare l'offerta da presentare alla Lazio.

Un'indiscrezione che è corsa lunga per tutta l'estate e che ha visto coinvolte tante squadre: Milan (che ha tentato un affondo concreto per Milinkovic) . Ma alla fine il 'Sergente' è rimasto a Roma e lo farà anche stavolta: "Sergej resta! Continuerà a giocare nella Lazio, può scriverlo. Per tutta l'estate si sono diffuse voci false", ha sbottato il suo agente Matejaal 'Corriere dello Sport'. Parole che, unite alla volontà di(ha sempre chiarito che non lo avrebbe venduto a calciomercato chiuso), dovrebbero far dormire sogni sereni ai tifosi biancocelesti. Non solo: la Lazio si sta adoperando per blindarlo ulteriormente. E' pronto un ricco rinnovo per il serbo col quale vedrà lievitare il proprio ingaggio a 3-3,2 milioni all'anno più bonus. La scadenza si allungherà al 2023 e non dovrebbe essere inserita la clausola rescissoria.