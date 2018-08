INTER VIERI / A tutto Christian Vieri, tra aneddoti e racconti in un'intervista... speciale. Sempre grande protagonista sui social, l'ex attaccante si è concesso infatti ai tantissimi followers rispondendo tramite le Instagram Stories alle domande dei tifosi. E le risposte del bomber, ovviamente, non sono mai banali. In molti, in particolare, gli chiedono dell'Inter e Vieri risponde: "Sì, San Siro mi manca tanto.

Lì ho dato tutto. Ho un grande ricordo di tutte le squadre in cui ho giocato. Come abbiamo fatto a perdere lo scudetto il 5 maggio? Me lo chiedo ancora oggi... Se tornerei a giocare? No. Se ho amato veramente l'Inter? Eh sì - esordisce Vieri che prosegue - Se ho mai pensato di chiudere la carriera all'Inter? Pensavo di sì. Pentito di essere andato al Milan? Zero. Lazio? Oggi zero, non mi piace Lotito. Grande affetto invece quando ci giocavo".