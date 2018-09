PARMA-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE D'AVERSA ALLEGRI CRISTIANO RONALDO - Dopo il pareggio della prima giornata, il Parma è incappato nel secondo turno nella sconfitta nel derby emiliano contro la sorprendente Spal. E, per il terzo appuntamento del campionato di serie A 2018/2019, sfida impegnativa per i gialloblu di D'Aversa che ospitano la Juventus campione d'Italia in carica. I bianconeri di Allegri, con Cristiano Ronaldo ancora a caccia del primo gol in Italia, arrivano all'appuntamento dopo la vittoria casalinga contro la Lazio firmata da Pjanic e Mandzukic.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Tardini'.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Stulac, Grassi; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. All. D'Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Allegri

Classifica: Juventus 6, Napoli 6, Spal 6, Atalanta 4, Inter 4*, Udinese 4, Sassuolo 4, Roma 4*, Fiorentina 3**, Empoli 3, Genoa 3**, Milan 3**, Torino 1, Parma 1, Bologna 1*, Cagliari 1, Frosinone 1, Sampdoria 0**, Lazio 0, Chievo 0.

*Una partita in più

**Una partita da recuperare

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!