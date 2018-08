SERIE A ROMA ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TV E STREAMING/ La seconda giornata della nuova Serie A è quasi giunta al termine. La Juventus ha superato la Lazio all'Allianz Stadium, il Napoli si è imposto su un Milan con cali di concentrazione. Anche l'Inter, come i rossoneri, vive di alti e bassi e pareggia contro il Torino di Walter Mazzarri. Stasera tocca a Roma e Atalanta che hanno vinto alla prima giornata. I giallorossi di Di Francesco, dopo una gara molto sofferta proprio contro i granata, sono tornati nella Capitale con i tre punti grazie al gol da antologia di Edin Dzeko, mentre l'Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, in attesa del ritorno del preliminare di Europa League col Copenaghen, vuole bissare quanto di buono fatto all'Atleti Azzurri d'Italia contro il Frosinone. Nelle ultime due sfide il bilancio è in parità: una vittoria per i giallorossi e una per la Dea. I capitolini si sono imposti a Bergamo lo scorso anno con la punizione di Kolarov, mentre i nerazzurri hanno risposto, nella prima del girone di ritorno, con una grande vittoria all'Olimpico, firmata da una grande rete di Cornelius.

Roma-Atalanta, probabili formazioni: Strootman non convocato, Cristante dal primo minuto

La notizia della settimana del calciomercato Roma è la cessione di Kevin Strootman all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia. Il centrocampista olandese, fuori dai piani tattici di Eusebio Di Francesco, è pronto a lasciare Roma dopo 5 anni dal suo arrivo, nel 2013 proprio alla corte dell'allenatore francese che non vede l'ora di riaccoglierlo al Velodrome. In difesa i giallorossi potrebbero affidarsi a Marcano, al posto di Fazio, mentre a centrocampo scalpita Bryan Cristante, arrivato in estate proprio dall'Atalanta e pronto a stupire e a ritagliarsi uno spazio importante, vista anche la cessione di Strootman.

In attacco è ballotaggio tra Stephane Justin, con l'olandese che potrebbe spuntarla dopo i venti minuti di fuoco giocati all'Olimpico Grande Torino. Al centro dell'attacco confermato Edin Dzeko. Cengizcompleta il tridente. In casa Atalanta, dovrebbe esserci ancora, ex Verona, a difendere i pali. In difesa spazio ai tre della sfida col Frosinone, con la conferma di Beratche ha impressionato nelle prime uscite dei nerazzurri. A centrocampo nessuna sorpresa con il frangifluttial centro. In attacco è ballottaggio fra Duvane Musa, con il primo che potrebbe riposare in vista degli ultimi 90 minuti contro il Copenaghen.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-ATALANTA

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Pastore, De Rossi, Cristante; Under, Dzeko, Kluivert. All. Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Barrow. All. Gasperini.

Serie A, Roma-Atalanta: dove vederla in tv e in diretta streaming

La sfida di stasera delle 20:30 all'Olimpico, sarà visibile su Sky, per gli abbonati al servizio. Sarà possibile assistere al match sul canale SkySportSerieA. Per chi non potrà seguire la partita in televisione, anche SkyGo, app per lo streaming per gli abbonati, trasmetterà la gara fra Roma e Atalanta. Non è dunque, ancora il momento per l'esordio delle due squadre sulla nuova piattaforma in streaming Dazn. La scorsa settimana infatti, sia i giallorossi che i nerazzurri sono andati in diretta in esclusiva su Sky Sport e lo faranno anche in questa giornata, dato che il servizio offerto da Perform, ha già trasmesso le sue tre partite della giornata: Napoli-Milan, Spal-Parma e Frosinone-Bologna. Un bene forse, per i tifosi delle due squadre, visti i recenti problemi causati dalla nuova piattaforma, criticata per la scarsa qualità delle immagini e per i continui blocchi di immagini durante la diretta streaming. Anche in occasione della terza giornata, Dazn non trasmetterà le partite della Roma e dell'Atalanta, bensì ci saranno: Parma-Juventus, Fiorentina-Udinese, Chievo-Empoli.