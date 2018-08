ROMA-ATALANTA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA DI FRANCESCO GASPERINI DZEKO GOMEZ STROOTMAN - Reduce dalla vittoria contro il Torino nel primo turno, grazie al capolavoro di Edin Dzeko, la Roma fa il suo esordio tra le mura amiche nel campionato di serie A 2018/2019 ospitando l'Atalanta.

I giallorossi di Eusebio senza Strootman ad un passo dalla cessione all'Olympique Marsiglia , hanno tutta l'intenzione di non perdere terreno dalle squadre in testa alla classifica; di contro, i nerazzurri di, vittoriosi all'esordio contro il Frosinone, cercano un risultato positivo per poi andare a caccia della qualificazione ai gironi dinel ritorno di giovedì contro il Copenaghen. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico'.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi, Cristante; Ünder, Dzeko, Pastore. All. Di Francesco

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Mancini, Djimsiti; Castagne, Pessina, Valzania, Ali Adnan; Pasalic; Rigoni, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA: Juventus, Napoli e Spal 6; Udinese e Sassuolo 4; Fiorentina*, Atalanta*, Empoli, Genoa* e Roma* 3; Inter, Torino, Parma, Bologna, Cagliari e Frosinone 1; Milan*, Sampdoria*, Lazio e Chievo 0

*una partita in meno