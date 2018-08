SERIE A RISULTATI 2A GIORNATA / L'Inter getta alle ortiche un buon primo tempo e dilapida un duplice vantaggio: al 'Meazza' finisce 2-2 contro il Torino. La truppa di Spalletti (pesantemente fischiata al triplice fischio) deve quindi rimandare ancora la prima vittoria in campionato. Quella che invece ha centrato la Fiorentina (all'esordio): la squadra di Pioli ha dilagato contro il Chievo rifilando 6 reti.

Vittorie anche per, mentre ilriesce a pareggiare a Cagliari a tempo abbondamente scaduto nonostante l'inferiorità numerica.

Cagliari-Sassuolo 2-2: 10' Pavoletti (C), 53' Berardi (S), 73' Pavoletti (C), 99' rig.Boateng (S)

Fiorentina-Chievo 6-1: 8 Milenkovic (F), 42' Gerson (F), 49' Benassi (F), 71' Chiesa (F), 76' Tomovic (C), 90' Benassi (F), 93' Simeone (F)

Frosinone-Bologna 0-0:

Genoa-Empoli 2-1: 6' Piatek (G), Kouame (G), 94' Mraz (E)

Inter-Torino 2-2: 7' Perisic (I), 32' de Vrij (I), 56' Belotti (T), 68' Meite (T)

Udinese-Sampdoria 1-0: 9' De Paul (U)

CLASSIFICA: Juventus, Napoli e Spal 6*, Sassuolo e Udinese 4; Atalanta*, Empoli, Fiorentina*, Genoa* e Roma 3*; Bologna, Cagliari, Frosinone, Inter, Parma e Torino 1; Milan*, Sampdoria*, Chievo e Lazio 0.

*Una partita in meno