JUVENTUS VENTURA RONALDO LAZIO / Nuove dichiarazioni per l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana Gian Piero Ventura. Intervistato ai microfoni del 'Corriere Torino', l'ex allenatore del Torino ha svelato il motivo della sua presenza all'Allianz Stadium per Juventus-Lazio: "Che effetto mi ha fatto vedere all'opera Cristiano Ronaldo? Ad essere sincero, io sono venuto soprattutto per vedere la Lazio. Era e resta una delle squadre più divertenti del campionato, con Immobile che ha fatto e farà una caterva di gol".

Ventura ha ancora voglia di tornare ad allenare: "Più di prima, in Italia o all'estero. Per interderci: non è vera questa storia che sto aspettando e gufando la prima panchina che si potrebbe liberare in serie A. Ci sono progetti interessanti, società che davvero vogliono puntare sui giovani, ruoli da scoprire. Sto ascoltando e valutando ancora con l'energia di un ragazzino". Un commento, infine, sul suo: "Credo che si tratti del Toro più forte mai costruito da Cairo. Il presidente e il ds Petrachi hanno fatto un ottimo lavoro. La squadra è forte, ben assortita, con giovani di qualità sui quali credo anche altri club dovrebbero aver il coraggio di puntare. E gli ultimi arrivi di Soriano e Zaza sono stati il valore aggiunto".