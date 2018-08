NAPOLI HAMSIK / Il Napoli continua a vincere: dopo il successo contro la Lazio è arrivato quello contro il Milan, ancora una volta in rimonta. Contro i rossoneri il sorpasso è arrivato quando Hamsik ha lasciato il terreno di gioco, dando spazio a Mertens: lo slovacco deve ancora acquisire dimestichezza con il nuovo ruolo ritagliato per lui da Carlo Ancelotti.

Il capitano azzurro ha commentato così il debutto al 'San Paolo' sul suo sito: "Avevamo all'inizio il match in nostro controllo e stavamo raccogliendone i frutti poi all'inizio ripresa abbiamo subito un altro gol. Ancora una volta abbiamo mostrato la nostra mentalità vincente e la nostra forza. Siamo stati pazienzi, abbiamo fatto il nostro gioco e in meno di mezzora abbiamo recuperato il punteggio. La nostra vittoria è stata meritata. Siamo felici di come abbiamo accolto i nostri tifosi. E' bello iniziare battendo due squadre forti come Lazio e Milan ma ora guardiamo solo alla prossima sfida contro la".