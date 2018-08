JUVENTUS LAZIO MATUIDI ZONA MISTA / Blaise Matuidi è stato uno dei migliori in campo nel successo della Juventus contro la Lazio. Il centrocampista francese campione del mondo ha parlato al termine del match in zona mista, dov'era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "È stata una vittoria importante per noi, contava vincere e l'abbiamo fatto. Non era facile, visto che siamo solo all'inizio della stagione e dobbiamo ancora trovare la condizione fisica ottimale e migliorare l'intesa con i nuovi acquisti. Quando la squadra vince, comunque, è tutto perfetto - ha sottolineato l'ex mediano del PSG - La mia prestazione? La cosa più importante è il gioco di squadra, l'intesa tra di noi.

Giocare alla Juve è molto facile per me: gioco al fianco di grandi campioni, di livello internazionale. Io devo fare soltanto il massimo per dare il mio contributo alla squadra. Cristiano Ronaldo? È un calciatore eccezionale, il migliore al mondo. Sono felice di giocare al suo fianco, così come anche gli altri compagni di squadra. Ci aiuterà a fare meglio e speriamo a vincere altri trofei. Ha sempre fatto tanti gol in carriera: lo aiuteremo a segnare ancora, ma è anche un ragazzo che aiuta la squadra e si applica molto tatticamente. Lo stiamo aiutando ad ambientarsi al meglio qui alla Juve. La Champions? È un obiettivo, come del resto anche il campionato e la Coppa Italia. Dobbiamo fare però bene in campionato ogni weekend per essere pronti alle sfide che ci attendono in Europa".