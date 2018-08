PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO/ La Juventus porta a casa altri tre punti davanti al suo pubblico. Esordio amaro per Cristiano Ronaldo che trova davanti a sé uno Strakosha sempre attento. Ci pensano Pjanic prima e Mandzukic poi a conquistare la vittoria. Wallace e il portiere laziale i migliori tra i biancocelesti. I cambi di Allegri danno sempre una marcia in più. Bene anche Matuidi instancabile campione del mondo

JUVENTUS

Szczesny 6 – Partita senza troppi problemi. Si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Cancelo 6,5 – Attento nella fase difensiva. Si muove da ala quando la squadra attacca e Khedira scala.

Bonucci 6 – Inizia tra i fischi del suo pubblico ritrovato ma non si fa intimidire.

Chiellini 6,5 – I piedi non sono il suo forte ma in copertura con il fisico non si fa sorprendere.

Alex Sandro 5– Distratto, commette troppi errori banali. Manca di concentrazione e iniziativa.

Khedira 5,5 – Spesso in ritardo a centrocampo, meglio negli inserimenti tra le linee con e senza palla. Dal 84’ Bentancur - sv

Pjanic 6 – Per gran parte del primo tempo è ingabbiato dai giocatori avversari. Si libera dalla marcatura a uomo ed inizia a manovrare le azioni bianconere con qualche disattenzione. Gran gol che porta in vantaggio la Juventus. Dal 69’ Emre Can 6- Insieme a D.Costa anima la Juventus e crea l’azione che porta al raddoppio.

Matuidi 7 – Prima partita da campione del mondo ma solito giocatore istancabile. Intelligente ed equilibrato recupera molti palloni. Lotta in mezzo al campo.

Bernardeschi 6 – Allegri lo fa partire titolare dopo i minuti di Verona. Bene nei cambi di gioco, si apre sull’esterno al momento giusto, anche in copertura è sul pezzo. Corre tanto e cala. Dal 60’ Douglas Costa 6,5- Necessaria la sua velocità e qualità. Ha sempre quel qualcosa in più che smuove l’attacco bianconero.

Mandzukic 6,5- Torna prima punta ma all’occorrenza si allarga sull’esterno. Va su tutti i palloni, ci crede sempre anche nell’azione del raddoppio che porta la sua firma.

Cristiano Ronaldo 6,5 – Si fa attendere. Movimenti giusti ma non sempre seguiti dai compagni. Prova in tutti i modi a segnare la sua prima rete ma trova un grande Strakosha.

All. Allegri 6,5 – Torna al vecchio e solido modulo. La squadra dopo un inizio traballante dà buone risposte. Ha il merito di indovinare come sempre i cambi.

LAZIO

Strakosha 6,5 – Parata di prontezza su un tiro di Bernardeschi. Non arriva sul tiro di Pjanic. Prontezza di riflessi su Ronaldo, gli nega la gioia del primo gol in bianconero.

Wallace 6,5 – Buono impatto fin dai primi minuti. Con maturità contiene Ronaldo e Mandzukic, chiude tutti gli spazi.

Migliore tra i biancocelesti.

Acerbi 6 – Partita con poche imprecisioni. Sul gol di Pjanic è mancato il suo piede in opposizione.

Radu 6 – Attento e ordinato. Sul finire soffre la velocità e imprevedibilità di Douglas Costa.

Marusic 5 – Non sfrutta il pomeriggio no di Alex Sandro. Poco incisivo, un fantasma in corsia.

Parolo 5,5 – Sfiora il pareggio sul finire del primo tempo poi poco altro. Troppo statico per mandare in difficoltà i bianconeri. Dal 64’ Badelj 5,5 – era quasi meglio Parolo. Non si sente la sua presenza in campo

Leiva 6,5 – Cresce nella ripresa. Prende in mano il centrocampo e guida la squadra con ottime giocate in spazi stretti.

Milinkovic-Savic 5,5 – Anche oggi non brilla. Accenna qualcosa ma ancora troppo poco rispetto a quello visto nella passata stagione. Più volte scambia la posizione con Alberto. Dal 79’ Durmisi sv – chiusura perfetta sul finire dei minuti di recupero.

Lulic 6,5 – Spesso arriva in profondità, non sempre trova l’opposizione di Cancelo sulla sua verticale. Non sbaglia in fase difensiva. Finisce la partita con poche energie.

Luis Alberto 6 – Si fa vedere a sprazzi. Si sente la mancanza delle sue qualità. Ma quando può cerca la porta. Suo un tiro dalla distanza che esce di poco e impensierisce Szczesny. Dal 64’ Correa 5,5 – Gioca più vicino ad Immobile. Entra con il piglio giusto ma poi si perde.

Immobile 6 – Ha bisogno di più supporto quando la squadra si avvicina all’area avversaria. Sempre in pressing alto.

All. Inzaghi 5,5 – La squadra ha un buon impatto ma non sfrutta i momenti di disattenzione degli avversari. Qualcosa si è visto ma manca ancora molto.

Arbitro Irrati 5,5 – Partita non facile. Non si accorge del pestone di Chiellini ai danni di Immobile nel primo tempo. Grazia anche Lulic nella ripresa.

TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO: 2-0

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira (85’Bentancur), Pjanic( 69’ Emre Can), Matuidi; Bernardeschi(60’Douglas Costa), Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp.: Perin, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Benatia, Cuadrado, Dybala. All.: Allegri

LAZIO(3-5-1-1):Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (64’ Badelj), Leiva, Milinkovic-Savic(79’ Durmisi), Lulic; Luis Alberto( 64’ Correa); Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Caceres, Bastos, Basta, Jordao, Caicedo. Allenatore: S. Inzaghi

Marcatori: 30’ Pjanic (J), 76’ Mandzukic (J),

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 46' Alex Sandro (J), 52’ Parolo(L), 66’ Milinkovic-Savic(J), 81’ Douglas Costa(J), 87’ Emre Can (J).

Espulsi: