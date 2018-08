SERIE A JUVENTUS LAZIO NAPOLI MILAN PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TV STREAMING SKY DAZN / Giornata ricca la seconda di Serie A con due anticipi di lusso: Juventus-Lazio e Napoli-Milan. Cristiano Ronaldo e Carlo Ancelotti, due dei protagonisti del calciomercato estivo, sono attesi dal debutto casalingo dopo quello vittorioso dello scorso sabato. I bianconeri, dopo la vittoria contro il Chievo, attendono la Lazio di Simone Inzaghi, mentre gli azzurri ospiteranno il Milan, all'esordio in campionato dopo il rinvio della gara contro il Genoa per la tragedia del ponte Morandi. Un incrocio importante per quattro delle sei grandi del nostro campionato: la squadra di Allegri è la grande favorita alla vittoria finale, ma dovrà dimostrare di essere ben centrata sull'obiettivo e non avere i cali di attenzione che hanno messo a rischio la gara del 'Bentegodi'; il Napoli, invece, nonostante i mancati colpi in estate ha confermato contro la Lazio di poter recitare un ruolo da protagonista; quello a cui ambisce anche il nuovo Milan, con Higuain nei panni del bomber che così tanto è mancato a Gattuso nella scorsa stagione; infine, la squadra di Inzaghi, chiamata a confermarsi nelle posizioni di testa nonostante gli addii di de Vrij e Felipe Anderson. Calciomercato.it presenta Juventus-Lazio e Napoli-Milan, anticipi della seconda giornata di Serie A: probabili formazioni e dove vedere le gare in diretta tv e streaming.

Juventus-Lazio, probabili formazioni: Cuadrado fuori

Per Juventus-Lazio Allegri potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'esordio contro il Chievo. A pagare potrebbe essere Cuadrado, già sostituito al Bentegodi: il colombiano potrebbe lasciar spazio a Mandzukic che potrebbe così alternarsi con Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco. Una mossa che ha già funzionato contro il Chievo quando l'ingresso del croato ha avuto effetti positivi sulla prestazione del portoghese, garantendogli maggiori spazi e più occasioni.

Per il resto a centrocampo confermato Pjanic, fresco di rinnovo , conal suo fianco: ancora panchina perche, come sempre accade con, dovrà attendere ancora qualche settimana prima di prendersi una maglia da titolare.

Inzaghi, invece, può recuperare diversi calciatori assenti contro il Napoli: riecco quindi gli squalificati Lucas Leiva e Lulic che sono indicati tra i possibili titolari nella gara dell'Allianz Stadium: lo spagnolo dovrebbe soffiare il posto a Badelj, mentre l'esterno tornerà sulla sinistra dopo il turno di stop. In attacco fiducia a Luis Alberto e Immobile con Milinkovic-Savic chiamato a mostrare progressi dopo la deludente prestazione dell'esordio.

Probabili formazioni Juventus-Lazio:

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Cristiano Ronaldo

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Napoli-Milan, le probabili formazioni: Ancelotti, Higuain e Reina, la gara degli ex

Alle 20.30 in diretta su Dazn ci sarà, invece, la sfida tra Napoli e Milan: Ancelotti debutta al 'San Paolo' affrontando proprio la sua ex squadra. Ma il tecnico azzurro non sarà l'unico ex della partita: grande attesa anche per il ritorno nello stadio per quattro anni suo di Pepe Reina, per il quale si attende un'accoglienza positiva. Trattamento diverso atteso per Higuain che dopo il trasferimento dalla Juventus al Milan debutta in rossonero proprio contro la sua ex squadra, alla quale ha sempre segnato nelle sfide in bianconero. Gattuso deve rinunciare allo squalificato Calhanoglu e medita di mandare in panchina Caldara, mentre Ancelotti, ballottaggio Ospina-Karnezis a parte, dovrebbe confermare la squadra del debutto.

Probabili formazioni Napoli-Milan:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Kessie; Suso, Higuain, Bonaventura; Allenatore: Gattuso

Serie A, Juventus-Lazio e Napoli-Milan: dove vederle in diretta tv e streaming

Juventus-Lazio sarà trasmessa da Sky con fischio d'inizio alle ore 18: appuntamento su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A; possibilità di vederla anche in streaming con l'applicazione 'SkyGo' per gli abbonati. Napoli-Milan sarà, invece, visibile su Dazn che dopo i problemi dello scorso fine settimana, è attesa alla prova di appello. Fischio d'inizio alle ore 20.30, come da nuova programmazione delle gare di Serie A.