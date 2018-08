NEWS NAPOLI KOULIBALY/ Kalidou Koulibaly ha analizzato il momento del Napoli dopo la vittoria all'esordio in campionato sulla Lazio e alla sfida di domenica prossima contro il Milan dell'ex Gonzalo Higuain:

"Sono molto cresciuto in questi cinque anni a Napoli, sono felice di essere diventato il beniamino dei tifosi, è molto difficile nel calcio moderno stare molto tempo in una squadra - ha dichiarato a 'Tv Luna' - Spero di fare un grande anno con un nuovo mister.

Mi sento molto bene a Napoli.

Avevo già il feeling con i tifosi, non è cambiato tanto con il gol di Torino. L’obiettivo può essere vincere lo scudetto ma abbiamo cambiato allenatore, ci sono ancora delle cose da capire. Di Ancelotti mi sorprende la sua umiltà, è più umile di tutti quelli che ho visto nel calcio. Saremo tutti pronti a vincere le partite.

Higuain? Sarà trattato come tutti gli altri attaccanti, faremo di tutto per non farlo segnare così come

Faremo con tutti quelli del Milan".