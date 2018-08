DAZN RUSHTON LAZIO-NAPOLI / Non un debutto perfetto per Dazn in Serie A, che registra ascolti record ma anche le polemiche dei tifosi delusi per la qualità del nuovo servizio di streaming che nel weekend appena trascorso ha trasmesso tre partite della prima giornata di campionato. Buffering, immagini in ritardo, qualche blocco qui e là. Problemi tecnici che hanno fatto infuriare molti appassionati, ma dalle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' arriva la risposta di James Rushton, CEO di Dazn, che promette miglioramenti e spiega: "Qualsiasi problema che impatta sull'esperienza di Dazn da parte dei fan è un problema serio e, ovviamente, ci rammarichiamo per i disagi.

Abbiamo avuto assoluta chiarezza delle prestazioni della piattaforma, incluso il peggioramento del servizio nei primi 20 minuti del secondo tempo di Lazio-Napoli.All'inizio della ripresa di Lazio-Napoli abbiamo avuto un peggioramento della performance, relativo a un singolo Cdn (i Cdn sono reti di server per la distribuzione dei contenuti audiovisivi che gli operatori acquistano per avere una capacità aggiuntiva, ndr). Ciò ha generato il re-buffering per circa il 10% di tutti gli utenti per un periodo di 20 minuti. Possiamo confermare che la falla di sistema non ha alcuna correlazione diretta con il numero totale di visualizzazioni o con la pila tecnologica di Dazn, la capacità dei Cdn o la dorsale Internet italiana".

Rushton, dunque, conclude: "I dati suggeriscono chiaramente che l’esperienza visiva migliorerà. La connessione in Italia non regge? L'attuale infrastruttura italiana non è un problema per noi. In occasione del nostro picco di domenica, Dazn stava utilizzando circa il 30% della capacità a disposizione attraverso i nostri partner Cdn e continueremo a lavorare duramente con loro per migliorare costantemente il servizio".