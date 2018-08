SERIE A RISULTATI / Dopo Chievo-Juventus, Lazio-Napoli e Torino-Roma, si sono disputate questa sera altre quattro gare della prima giornata di Serie A. Riflettori puntati sul debutto dell'Inter di Luciano Spalletti candidata ad essere la vera rivale dei campioni d'Italia nella lotta scudetto: i nerazzurri hanno faticato sul campo del Sassuolo e non sono riusciti a rimontare lo svantaggio. Gol vittoria per la squadra di De Zerbi firmato da Berardi su rigore.

Spettacolo al 'Tardini' tra Parma e Udinese con i friulani che recuperano due gol di svantaggio.

Bene la prima per l'Empoli di Andreazzoli: i toscani si impongono sul Cagliari per 2-0 con una rete per tempo di. Il derby traè deciso, infine, da una grande rete diche trafiggecon un tiro dalla lunga distanza.

Sassuolo-Inter 1-0: 27' Berardi (S)

Parma-Udinese 2-2: 43' Inglese (P), 59' Barillà (P), 66' de Paul (U), 70' Fofana (U)

Empoli-Cagliari 2-0: 15' Krunic (E), 51' Caputo (E)

Bologna-Spal 0-1: 71' Kurtic (S)

Classifica: Empoli 3, Juventus 3, Napoli 3, Roma 3, Sassuolo 3, Spal 3; Parma 1, Udinese 1; Atalanta 0*, Fiorentina 0*, Frosinone 0*, Genoa 0*, Milan 0*, Sampdoria 0*, Chievo 0, Lazio 0, Bologna 0, Inter 0, Torino 0, Cagliari 0.