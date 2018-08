p>CALCIOMERCATO BARI GENNARO IEZZO / Il Bari potrebbe aver trovato il suo nuovo allenatore: secondo le informazioni raccolte dalla redazione diun'idea molto concreta porta il nome di Gennaro, che arriverebbe in Puglia proprio come tecnico e non come preparatore dei portieri come ipotizzato nei giorni scorsi. Il suo arrivo a Bari potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. I rapporti tra l'ex portiere e Aurelio De Laurentiis, nuovo patron del club biancorosso, sono solidi fin dai tempi in cui il giocatore militava nel Napoli.